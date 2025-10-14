Путин проведет совещание с кабмином

Темой обсуждения станет дорожное строительство

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 15 октября проведет совещание с членами правительства РФ. Как информировала ранее пресс-служба Кремля, оно пройдет по видеосвязи.

Темой обсуждения заявлено дорожное строительство. Доклад на эту тему представит зампредседателя кабмина Марат Хуснуллин. Одновременно с этим глава государства и члены правительства обсудят ряд вопросов, касающихся текущей повестки.

Путин на регулярной основе проводит совещания с кабмином, на которых обсуждает социально-экономические вопросы развития страны. 17 сентября темой совещания стал комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, однако речь зашла в том числе и о результатах приемной кампании в вузы и колледжи. В конце весны российский лидер обсудил с кабмином механизмы поддержки инвестиционных проектов в промышленности, ситуацию с лесными пожарами в регионах и итоги растениеводческой деятельности в 2024 году. Отдельно перед совещанием российский лидер обратил внимание членов кабмина на важность восстановления приграничных территорий.