Посольство РФ передало конгрессмену США материалы об убийстве Кеннеди

Переданные американской стороне документы собрали на основе рассекреченных советских документов
22:49

35-й президент США Джон Кеннеди, 1963 г.

© AP Photo

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев передал члену Палаты представителей Конгресса Анне Паулине Луне (республиканка от штата Флорида) материалы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии.

Во время встречи с законодателем в своей резиденции посол выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения", прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию.

В заявлении подчеркивается, что передача документов состоялась по просьбе конгрессмена в рамках дополнительного расследования убийства Кеннеди, обещанного американской общественности президентом Дональдом Трампом в ходе его предвыборной кампании. Переданные материалы были собраны на основе рассекреченных советских документов.

Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия, сформированная для расследования преступления, пришла к выводу, что убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда и что речь не идет о каком-то широкомасштабном заговоре. Выстрел, согласно заключению комиссии, был сделан с шестого этажа склада школьных учебников, расположенного на центральной площади Далласа. Там была обнаружена винтовка с оптическим прицелом и гильзы. 

