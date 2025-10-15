Эксперт Карасев: Украину ждет блэкаут зимой по вине Зеленского

При этом из-за прогнозируемого холода Европе будет не до Киева, отметил политолог

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Украину этой зимой ожидает блэкаут из-за действий Владимира Зеленского и его команды, в частности ударов по российским гражданским объектам и последовавшего на это ответа, при этом Европе из-за прогнозируемой чрезвычайно холодной зимы самой "будет не до Украины". Такое мнение ТАСС выразил политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев.

"Если мы послушаем выступления украинских энергетиков, которые ранее работали в соответствующем министерстве, а ныне покинули Украину и проживают в странах Европы, они говорят о том, что эту зиму Украина не сможет пережить. Это будет катастрофа. Плюс ожидается зима достаточно холодная и в Европе, и на Украине. Европе будет не до Украины, Европа будет решать свои "холодные" вопросы. Поэтому я не исключаю, что можно применить слово "блэкаут" к Украине этой зимой по вине Владимира Зеленского в первую очередь", - считает Карасев.

А заверения энергетических корпораций Украины, что все объекты будут быстро восстановлены, неправдоподобны, уверен эксперт. "Звучат бравурные заявления той же ДТЭК (украинская энергетическая компания - прим. ТАСС), что они достаточно быстро все восстанавливают, а если еще им подкинут несколько миллиардов, то вообще все они восстановят за месяц-два, к декабрю. Но мне почему-то кажется, что эффект этих заявлений больше рассчитан на то, чтобы в хорошем свете себя выставить перед Зеленским, удержаться на должности и не отправиться вместо работы в ДТЭК в зону боевых действий", - сказал политолог.

По информации украинских властей, что в ночь на 10 октября повреждения получили объекты генерации, ситуация "очень сложная". Повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах зафиксированы в Киеве, в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и т. д. В нескольких городах Украины власти предупредили о сложном предстоящем отопительном сезоне.