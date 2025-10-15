Мишустин назвал защиту интересов людей приоритетом Роспотребнадзора

Необходимо мониторить ситуацию и разбираться с каждым случаем отдельно, отметил премьер-министр

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Защита интересов людей является приоритетом работы Роспотребнадзора, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ведомства Анной Поповой.

"Защита интересов людей - это приоритет работы Роспотребнадзора. Здесь хотелось бы напомнить то, что говорит нам президент, - это обратная связь от людей. Нужно, без сомнения, мониторить ситуацию и разбираться с каждым случаем отдельно, скрупулезно", - указал премьер.

Он отметил важность контроля за качеством пищевой продукции. "Для каждого человека в нашей стране очень важно, насколько здоровую и правильную еду он употребляет. И здесь, без сомнения, методы контроля волнуют людей, поскольку продукция с рынков, из магазинов, она так или иначе находится в сфере контроля вашей службы", - сказал Мишустин, заметив, что люди интересуются, какие инструменты есть у Роспотребнадзора для того, чтобы обеспечить качество потребляемой продукции.

Попова в свою очередь пояснила, что в рамках нацпроектов продолжается переоснащение лабораторий Роспотребнадзора высокотехнологичным оборудованием. Оно позволяет не только подтверждать состав, заявленный производителем, но и выявлять незаявленные компоненты в продукции. Кроме того, по ее словам, в 2025 году ведомство начало внедрение нового алгоритма контроля качества и безопасности продуктов питания. Каждый месяц проводится исследование определенных видов продукции одновременно на территории всех субъектов РФ, что позволяет получить сравнимые результаты по стране и улучшать качество продукции.