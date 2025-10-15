В Кремле назвали важными переговоры Путина с главой Сирии

Это первые очные контакты на высшем уровне с момента смены власти в республике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа 15 октября очень важны, это первые очные контакты на высшем уровне с момента смены власти в республике, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Важный день для российско-сирийских отношений. Первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в Сирийской Арабской Республике", - сказал представитель Кремля, сообщая журналистам о формате встречи Путина в Москве с главой Сирии.

Как ранее сообщала пресс-служба президента РФ, в рамках переговоров планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнего развития событий на Ближнем Востоке.

О контактах Москвы и Дамаска

Первый контакт на высшем уровне между Москвой и Дамаском после смены власти в республике в конце 2024 года состоялся в феврале, когда в ходе телефонного разговора Путин и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии. Российский лидер подчеркнул тогда, что Москва по-прежнему привержена принципу "единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства", и подтвердил, что РФ готова и дальше помогать Сирии в улучшении социально-экономической обстановки.

В конце июля Россию посетила делегация представителей новых властей Сирии во главе с министром иностранных дел в переходном правительстве республики Асаадом аш-Шейбани. Тогда прошли переговоры аш-Шейбани с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встреча с министром обороны России Андреем Белоусовым. После этого Путин принял сирийскую делегацию в Кремле.