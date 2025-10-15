Евгения Дитриха назначили сенатором от правительства Новгородской области

Его знания и навыки помогут в решении актуальных задач, сообщил глава региона Александр Дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Сенатором от правительства Новгородской области назначен Евгений Дитрих, сообщил глава региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.

"Полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Новгородской области наделен Евгений Дитрих. Я уверен, что Евгений Иванович с честью и достоинством будет представлять интересы новгородцев на федеральном уровне. Евгений Иванович - опытный профессионал с большим управленческим стажем. Его знания и навыки помогут в решении актуальных задач, стоящих перед нашим регионом, и в продвижении наших инициатив на уровне страны", - отметил Дронов.

Ранее полномочия сенатора от исполнительного органа государственной власти Новгородской области исполнял Сергей Митин.

Евгений Дитрих родился 8 сентября 1973 года в городе Мытищи Московской области. В 1996 году окончил Московский государственный инженерно-физический институт (ныне Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ") по специальности "прикладная математика", в 1999 году - Высшую школу приватизации и предпринимательства (Москва) по специальности "юриспруденция".

С 1995 года работал в Государственном комитете РФ по управлению имуществом, который в 1997 года был преобразован в Министерство имущественных отношений РФ (ныне Федеральное агентство по управлению государственным имуществом). С 18 мая 2018 года по 9 ноября 2020 года - министр транспорта в правительствах Дмитрия Медведева (2018-2020) и Михаила Мишустина (2020). Сменил во главе ведомства Максима Соколова. Председатель совета директоров "Аэрофлота" (с декабря 2018 года), член совета директоров "РЖД" (с 2018 года). Член высшего совета партии "Единая Россия" (2018-2021).

Входил в совет директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" (2016-2019). Действительный государственный советник РФ I класса (2017). Награжден орденами Александра Невского (2021), Почета (2017). Отмечен благодарностью правительства РФ (2009) и президента РФ (2017).