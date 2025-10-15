Ситников вступил в должность губернатора Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников © Официальный Telegram-канал губернатора Костромской области Сергея Ситникова

КОСТРОМА, 15 октября. /ТАСС/. Сергей Ситников, одержавший победу на прошедших в сентябре выборах главы региона, в среду вступил в должность губернатора Костромской области, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь верно служить населению Костромской области, добросовестно и честно выполнять высокие обязанности губернатора Костромской области, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, строго соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, устав Костромской области и законодательство Костромской области", - принес присягу Ситников.

На торжественной церемонии, которая состоялась в здании Дворянского собрания в Костроме, присутствовали полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, сенаторы, депутаты Госдумы, депутаты Костромской областной думы, сотрудники администрации региона, главы муниципальных образований региона, представители духовенства. Председатель избирательной комиссии региона Марина Ерофеева вручила Ситникову удостоверение избранного губернатора Костромской области. Также ему были переданы устав и герб Костромской области.

"По поручению главы нашего государства Владимира Владимировича Путина поздравляю вас, Сергей Константинович, с убедительной победой на выборах и официальным вступлением в должность губернатора Костромской области. Результаты голосования - это не только и не столько итог успешно проведенной избирательной кампании, это оценка обществом работы губернатора. Костромичи знают вас как опытного и внимательного руководителя, действующего в интересах людей и с опорой на общественное мнение. Костромской земле есть чем гордиться", - сказал на церемонии Щеголев.

Полпред отметил, что с 2021 года в Костромской области возведено или обновлено 1 200 объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры, строятся новые школы, жилье, идет газификация населенных пунктов. Костромская область один из лидеров в ЦФО по числу рожденных детей на одну женщину детородного возраста.

"В целом, очень многое получается, но еще больше предстоит сделать. В первую очередь Костромская область должна быть привлекательна для жизни и работы. Нужно остановить отток населения, прежде всего молодежи, создавая условия для учебы, трудоустройства и самореализации костромичей. В основе успеха региона - здоровая экономика, а значит, надо привлекать инвестиции, модернизировать существующие и активно создавать новые производства", - сказал Щеголев.

Выборы губернатора Костромской области

В Костромской области проходили 15 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора. Явка на выборах главы региона по итогам трех дней голосования составила 39,8%, выборы прошли без нарушений.

Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 67,63% голосов. Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Юрий Кудрявцев набрал 6,32% голосов, кандидат от ЛДПР Юрий Миндолин - 6,15%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Николай Цвиль получил 6,57% голосов, выдвинутый КПРФ Сергей Шпотин - 11,05%.