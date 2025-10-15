Новый глава Сирии прибыл в Кремль на встречу с Путиным

Ахмед аш-Шараа приехал с рабочим визитом

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Московский Кремль, где вскоре состоится его первая встреча с российским президентом Владимиром Путиным, передает корреспондент ТАСС.

Кортеж аш-Шараа прибыл к парадному входу в Большой Кремлевский дворец, где визитера встретил комендант Кремля Сергей Удовенко. Затем по традиции высокий гость российского президента с сопровождающей его делегацией по Парадной лестнице прошел в залы дворца.

Аш-Шараа приехал в Россию с рабочим визитом. Это его первая поездка в страну. Кроме того, это первый визит сирийского руководителя с момента смены власти в Дамаске в конце прошлого года.

Как анонсировала пресс-служба Кремля, президенты России и Сирии, помимо двусторонних отношений в целом, планировали обсудить развитие связей Москвы и Дамаска в торговле и гуманитарной сфере, а также ситуацию на Ближнем Востоке.