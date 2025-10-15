Путин и новый глава Сирии аш-Шараа пожали друг другу руки в Кремле

После встречи в узком составе руководители двух стран планируют продолжить переговоры в формате рабочего завтрака

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретил приехавшего в Москву с рабочим визитом президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. В Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца руководители двух стран обменялись крепким рукопожатием.

Хотя по традиции встречи в рамках рабочих визитов зарубежных руководителей обычно проходят в менее парадной резиденции - Сенатском дворце, - аш-Шараа президент РФ принимает в Большом Кремлевском дворце. Народы России и Сирии связывает длительная крепкая дружба.

С российской стороны в переговорах участвуют министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер и сопредседатель российско-сирийской межправкомиссии Александр Новак, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, помощник главы государства Юрий Ушаков.

После встречи в узком составе руководители стран планируют продолжить переговоры в формате рабочего завтрака.

Нынешний визит в Россию - первый для аш-Шараа. Кроме того, это первая поездка в РФ руководителя Сирии с момента смены власти в Дамаске в конце прошлого года.