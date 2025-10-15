Путин по ВКС примет участие в открытии дорог в регионах

Мероприятие приурочено ко Дню работников дорожного хозяйства

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 15 октября в формате видео-конференц-связи (ВКС) примет участие в церемонии открытия дорог в разных регионах страны. Мероприятие приурочено ко Дню работников дорожного хозяйства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В режиме видеоконференции состоится открытие новых дорог в разных субъектах Федерации", - отметил представитель Кремля, рассказывая о проведении запланированного на вторую половину дня совещания Путина с правительством.

"У нас канун Дня работников дорожного хозяйства, поэтому о дорожном строительстве в России будет докладывать [вице-премьер РФ] Марат Хуснуллин", - добавил Песков.

День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября. В этом году он выпадает на 19 октября.