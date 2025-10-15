МИД РФ следит за ситуацией с работой пропускной системы на границе с Казахстаном

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что большинство грузовиков скопились на стоянках республики вблизи международных пунктов пропуска и не пересекают госграницу в ожидании особых указаний

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. МИД России внимательно отслеживает информацию о возможных затруднениях в работе пропускной системы на границе между РФ и Казахстаном. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД России внимательно отслеживает любую информацию о возможных затруднениях в работе пропускной системы на границе между двумя странами, оперативно реагирует на это через дипломатические каналы", - сказала она.

Дипломат отметила, что, по имеющейся информации, большинство грузового автотранспорта скопилось на стоянках Казахстана вблизи международных пунктов пропуска и не пересекают государственную границу в ожидании особых указаний от компаний-грузоотправителей.

Захарова подчеркнула, что все мероприятия таможенных органов организованы в строгом соответствии с регламентом и "направлены исключительно на защиту экономических интересов РФ, жизни и здоровья граждан, а также интересов потребителей товаров, ввозимых в страну". "Можем заверить, что для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности препятствия для свободного перемещения грузов в рамках взаимной торговли отсутствуют", - указала она.