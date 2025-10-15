Посол РФ допустил связь санкций США с попыткой раскачать Сербию

Александр Боцан-Харченко отметил, что в ближайшее время можно ждать нового всплеска протестов в стране

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Санкции, введенные Вашингтоном против сербской энергетической компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") и вступившие в силу накануне очередного витка протестного движения в республике, могли быть очередной попыткой раскачать Сербию. При этом не исключено, что в ближайшее время стоит ждать нового всплеска протестов в стране, отметил посол России в республике Александр Боцан-Харченко в интервью телеканалу "Россия-24".

Санкции против NIS были введены Минфином США еще в начале января 2025 года, однако компания неоднократно получала отсрочку с тех пор. Позднее введение рестрикций было отложено до 8 октября.

"Это все могут быть какие-то совпадения или случайности, но я уже в совпадения не очень верю, - подчеркнул российский дипломат. - Активизация, задействование санкций откладывалось, и тут вдруг все-таки их решили реализовывать, претворить в жизнь. И как раз это сделали в период накануне всплеска протестного движения - прекрасно понимая, прекрасно осознавая, что в случае кризисной ситуации на энергетическом рынке, тяжелой ситуации с NIS, если бы она не подготовилась, это, конечно, вызвало бы дополнительные недовольства в обществе". По словам Боцана-Харченко, такой расклад мог бы добавить "какого-то топлива в протестное движение", "так что нельзя исключать, что есть какая-то совокупность".

Он напомнил, что протестное движение началось в стране год назад как острая реакция на трагедию в городе Нови-Сад. "Другое дело, что, имея все признаки цветной революции, это протестное движение очень быстро в части требований переродилось в сугубо политическое движение, - продолжил Боцан-Харченко. - Поскольку о тех требованиях, которые были связаны узко с трагедией в городе Нови-Сад, <...> как-то подзабыли, и на первое место вышла, как, впрочем, и ожидалось, сугубо политическая повестка". "Так что будем ожидать такого всплеска протестного движения в самое ближайшее время", - заключил посол РФ в республике.