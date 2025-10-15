Путин и аш-Шараа приступили к переговорам в расширенном составе

Они проходят в формате рабочего завтрака

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Руководители России и Сирии Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа перешли к переговорам в расширенном составе. Они проходят в формате рабочего завтрака, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца в узком составе начали в 14:15 мск, и, таким образом, они продолжались около полутора часов.

Открывая встречу, руководители двух стран выразили надежду на сохранение добрых и дружеских отношений, а также подтвердили верность ранее заключенным между Москвой и Дамаском соглашений.

С российской стороны в переговорах участвуют министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер и сопредседатель российско-сирийской межправкомиссии Александр Новак, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, помощник главы государства Юрий Ушаков. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявлений для прессы по итогам переговоров не планируется.

Нынешний визит в Россию - первый для аш-Шараа. Кроме того, это первая поездка в РФ руководителя Сирии с момента смены власти в Дамаске в конце 2024 года.