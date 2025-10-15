ГД призвала осудить неонацистскую политику латвийского руководства

Депутаты отметили, что Россия последовательно проводит политику по защите и отстаиванию интересов соотечественников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику Латвии и объединить усилия в борьбе с нарушением прав и свобод человека. Это следует из проекта заявления Госдумы в связи с депортацией граждан РФ из Латвии, текст опубликован в думской электронной базе.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на родине.

"Считая недопустимой дискриминацию по признакам языка, расы, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, депутаты Государственной думы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека, любыми формами шовинизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - говорится в документе.

Отмечается, что депутаты решительно осуждают "очередной виток дискриминации" со стороны латвийских властей в отношении постоянно проживающих в стране российских граждан. При этом, следует из текста заявления, ужесточение требований коснулось в первую очередь пожилых граждан. "Достоверно известно о смертях нескольких пожилых людей в ходе экзамена, устроенного для пересмотра вида на жительство в Латвии, а также о случаях суицида не прошедших экзаменационное испытание", - указано в документе.

Депутаты отмечают, что РФ последовательно проводит политику по защите и отстаиванию интересов соотечественников. "Депортируемым гражданам Российской Федерации будут предоставлены все необходимые меры поддержки на исторической Родине", - говорится в проекте заявления.