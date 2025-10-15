Карасин: Зеленский летит в Вашингтон с запросно-нажимной повесткой

"Коалиция воинственных" явно усилила давление на Вашингтон с целью продвинуть вопросы вооружения киевского режима Tomahawk, отметил председатель комитета Совфеда по международным делам

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский отправится на предстоящую 17 октября встречу с президентом США Дональдом Трампом с запросно-нажимной повесткой. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

"Коалиция воинственных" явно усилила давление на Вашингтон с целью продвинуть вопросы вооружения киевского режима Tomahawk и другим современным вооружением и предоставления ему расширенных возможностей нанесения ударов по российской территории. Иными словами, киевский глава летит в Вашингтон с запросно-нажимной повесткой", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее президент США заявил, что до принятия окончательного решения о передаче Киеву Tomahawk, ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом РФ. 6 октября американский лидер сообщал, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.