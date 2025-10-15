Эксперт Суслов: Трамп пытается надавить на Россию заявлениями о Tomahawk

Есть несколько причин, исходя из которых можно сделать вывод о том, что заявления американской стороны носят именно такой характер, отметил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о возможности поставить Киеву ракеты Tomahawk являются инструментом политического давления на Россию, речь вряд ли идет о реальном приготовлении к поставкам этого оружия. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Исключать полностью возможность поставок Tomahawk нельзя. Но пока все это выглядит как способ оказать на Россию политическое давление и тем самым замедлить наступление на фронте, замедлить интенсивность ударов по военным, военно-энергетическим объектам на территории Украины и самое главное уменьшить список условий к окончательному мирному урегулированию", - сказал он.

По словам Суслова, есть ряд причин, исходя из которых можно сделать вывод о том, что заявления американской стороны носят прежде всего характер политического давления. В частности, аналитик указал, что реальные поставки Tomahawk на Украину сопряжены со многими техническими сложностями. "Наибольшее количество Tomahawk в США носят морское и подводное базирование. На Украине нет флота, поэтому речь может идти только о том, чтобы передать Украине комплекс Typhon. Typhon - это наземная пусковая установка, способная именно на суше запускать Tomahawk. Таких установок немного, и в Европе на сегодняшний день эти Typhon отсутствуют вообще в принципе. Соединенные Штаты только в 2026 году собирались передать первый такой комплекс Германии. И очень маловероятно, что они поставят его сначала Украине, а потом Германии", - пояснил Суслов.

Ущерб двусторонним отношениям

Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что Трамп не хочет терять возможности конструктивного диалога с Россией. "Обратите внимание, одновременно с разговорами о Tomahawk Трамп говорит о том, что он поручает [спецпосланнику] Стивену Уиткоффу снова возобновить переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным. Он говорит о том, что он хочет подключить [президента Турции Тайипа] Эрдогана к переговорам с Путиным, потому что Путин дружит с Эрдоганом. То есть одновременно как бы и кнут, и пряник: и возможность конструктивного диалога, и угроза поставок Tomahawk", - продолжил аналитик.

"Если эта угроза реализуется, то никакого конструктивного диалога не останется, и Трамп в этом не заинтересован. Но и, конечно, он не заинтересован в тех рисках эскалации, которые возникнут в случае уже военной эскалации, перехода эскалации на уровень прямого военного столкновения Россия - НАТО, а то и Россия - США, если Tomahawk будут поставлены и тем более запущены", - добавил Суслов.

Аналитик также обратил внимание на слова генсека НАТО Марка Рютте, который в преддверии встречи министров обороны стран НАТО, сказал, что Tomahawk не имеют к альянсу никакого отношения и это сугубо двусторонний вопрос между США и Украиной. "Это очень важное заявление, почему? Потому что за все вооружение, которое Соединенные Штаты поставляют Украине, платят европейцы. И именно НАТО является как бы координатором этой программы PEARL, в соответствии с которой вооружения и продаются европейцам для дальнейшей передачи Украине. Получается, из слов Рютте следует, что на Tomahawk эта программа не распространяется. И это может означать, что либо Соединенные Штаты поставят эти ракеты бесплатно, что крайне маловероятно - это противоречит и духу, и политике Трампа, либо за них заплатит сама Украина из своих денег, что тоже маловероятно, потому что у Украины нет денег", - указал Суслов.

"Соответственно, это тоже дает основания полагать, что пока все-таки речь идет не о намерении поставить Tomahawk, а о политическом давлении на Россию, которое не приведет к искомому результату. Это Россия подчеркивает постоянно", - заключил эксперт.