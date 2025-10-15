Переговоры Путина и аш-Шаара завершились спустя 2,5 часа

Встреча проходила в Кремле

Президент Сирии временного периода Ахмед аш-Шараа и президент РФ Владимир Путин © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа завершились, продлившись 2,5 часа, передает корреспондент ТАСС.

Встреча проходила в Кремле. Это первый очный контакт на высшем уровне с момента смены власти в Сирии.

В прошлом декабре Башар Асад, возглавлявший Сирию с 2000 года, оставил пост и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. Это произошло после того, как боевики оппозиционных вооруженных формирований вошли в Дамаск. 29 января 2025 года Ахмед аш-Шараа был официально объявлен президентом Сирии на переходный период.

Первый контакт на высшем уровне между Москвой и Дамаском после смены власти в республике состоялся в феврале, когда в ходе телефонного разговора Путин и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии. Российский лидер подчеркнул тогда, что Москва по-прежнему привержена принципу "единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства", и подтвердил, что РФ готова и дальше помогать Сирии в улучшении социально-экономической обстановки.