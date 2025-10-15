ГД 16 октября рассмотрит проект обращения об использовании пальмового масла

Обращение направлено к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 16 октября рассмотрит проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, в том числе предназначенных для детского питания. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

"Рассмотрим проект постановления об обращении к председателю правительства на пленарном заседании 16 октября", - сказал Володин журналистам.