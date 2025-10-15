Лавров удивлен, почему Запад "не созрел" применить для Украины принципы по Газе

Глава МИД РФ отметил, что "почему-то для палестинцев и израильтян это применимо, а для русских на Украине - нет"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал неготовность Запада применить в отношении Украины принципы, которые содержатся в подписанной декларации по Газе.

"Показательно и то, что сейчас произошло в Шарм-эш-Шейхе. 13 октября на "саммите мира" подписана декларация [президента США] Дональда Трампа об устойчивом мире и благополучии. В ней подчеркивается, что залогом устойчивости договоренности (этой декларации) признаются защита прав человека, обеспечение безопасности, уважение достоинства как израильтян, так и палестинцев, а также толерантность и равные возможности для всех регионов. Декларация призывает искоренить экстремизм и радикализм во всех формах", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью газете "Коммерсантъ".

"Золотые слова. Только почему-то для палестинцев и израильтян это применимо, а для русских на Украине - нет", - выразил недоумение Лавров. "Почему-то везде эти принципы Запад готов применять, а на Украине "не созрел", - подчеркнул он.

"Неделимость им не нужна. Много других примеров", - заметил глава МИД РФ.

Он обратил внимание на то, что "совсем недавно в отношении другой части Ближнего Востока - Сирии специальный представитель США по Сирии (одновременно посол США в Турции) Том Баррак сказал, что САР нужна близкая к федерации система, которая позволит сохранить культуру и язык всех этноконфессиональных групп общества". "Это ровно то, о чем были минские договоренности", - отметил министр.