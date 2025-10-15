Лавров: поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

Глава МИД России также обратил внимание на стремление Европы поскорее и понадежнее сделать конфликт на Украине войной американского лидера Дональда Трампа

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Решение поставлять ракеты Tomahawk Киеву нанесет колоссальный ущерб отношениям России и США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Да, были заявления про Tomahawk, но в этой серии заявлений про возможность поставки Tomahawk президент Дональд Трамп среди прочих своих комментариев упомянул, что он не хочет эскалации. Признавая, что это будет эскалация, причем очень серьезная. Украина здесь уже будет ни при чем. Это просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того совершенно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Джо Байдена", - отметил министр.

Лавров добавил, что Трамп неоднократно подчеркивал, что это война Байдена, а он хочет урегулировать конфликт. "Во-первых, потому что ему не нравится, когда люди гибнут. Это абсолютно понятно. Во-вторых, потому что эта доставшаяся ему в качестве непрошенного наследства война, искусственно выведенная "байденовцами" и их европейскими "подпевалами" на первое место в международной повестке, мешает. Поэтому ради спасения жизней людей и ради расчистки возможностей полноценного сотрудничества с Россией он этим занимается. Понятно и то, и другое. Борьба за мир и за жизни людей - дело благородное", - продолжил глава МИД РФ.

При этом Лавров обратил внимание на стремление Европы поскорее и понадежнее сделать конфликт на Украине войной Трампа. "Сделки, которые будут взаимовыгодны и достижимы в сфере материального сотрудничества, практических проектов - это тоже то, что всегда интересовало Трампа. Он никогда этого не скрывал, вел себя всегда открыто. А Европа хочет это поскорее и понадежнее сделать войной Трампа. Отсюда все эти увещевания", - резюмировал он.