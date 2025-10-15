Слуцкий: Рютте стоит выучить историю и понять, чем кончаются авантюры против РФ

Лидер ЛДПР отметил, что Россия "не тягается мощью с НАТО" и не собирается нападать на страны альянса

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посоветовал генсеку НАТО Марку Рютте выучить историю и запомнить, чем кончаются авантюры против России.

Так депутат прокомментировал призыв Рютте к странам альянса не воспринимать РФ всерьез, но при этом готовиться к обороне.

"Рютте выбрал странную риторику для "деэскалации", призывая "не относиться к России серьезно", но увеличить при этом расходы на оборону. Ему, действительно, стоило лучше учить историю и зарубить себе на носу, чем заканчиваются авантюры против ведущей мировой державы с развитым военным и ядерным потенциалом", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что Россия "не тягается мощью с НАТО" и не собирается нападать на страны альянса. "Но "несерьезно" относиться к возможностям передового российского оружия могут только недоучки-камикадзе", - подчеркнул парламентарий.