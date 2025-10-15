Посол РФ в Лондоне указал, что СМИ Запада искаженно освещают конфликт на Украине

Андрей Келин отметил, что средства массовой информации не предоставляют полную картину

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 15 октября. /ТАСС/. Западные СМИ пытаются сфокусироваться на некоторых успехах Вооруженных сил Украины, не предоставляя полной картины на поле боя, где инициатива принадлежит России. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин сказал в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Это недавняя тенденция в западной прессе, в том числе в британских газетах, которые пытаются выделить некоторые успехи украинской армии. Но это неправильно, потому что они не показывают полной картины по всей линии фронта, где мы каждый день продвигаемся вперед и имеем инициативу по всему фронту", - сообщил глава российской дипмиссии.

По словам Келина, "идея о том, что Украина добилась каких-то локальных успехов, нужна лишь для того, чтобы поднять дух в самой Украине, а особенно среди европейцев, чтобы они не отказались от усилий продолжать финансировать эту войну, продолжать поставки вооружений, что лишь затягивает продолжение конфликта в долгосрочной перспективе". "Ничего другого в этом нет", - указал дипломат.

Келин высказал мнение, что слова президента России Владимира Путина об отсутствии у Москвы намерения атаковать страны НАТО также игнорируются западными СМИ, так как они идут вразрез с установившейся политической линией. "Он говорит это, но будто бы его не слышат. Просто пропускают мимо ушей. И я понимаю почему - текущая политическая линия не может включать подобные заявления. Политическая линия европейских стран, стран НАТО - перевооружение, ожидание угрозы со стороны России, и даже называются конкретные сроки, когда Россия якобы может напасть на страны НАТО. У нас нет ни малейшего намерения этого делать", - сказал посол РФ.