Посол РФ в Лондоне: Трамп понимает первопричины конфликта на Украине

Андрей Келин отметил, что президент США внимательно выслушал российского лидера Владимира Путина во время саммита на Аляске

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп понимает первопричины конфликта на Украине намного лучше, чем его предшественники на этом посту, что свидетельствует о серьезности его подхода к прекращению боевых действий. Такое мнение посол РФ в Великобритании Андрей Келин высказал в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Да, он может", - сказал глава российской дипмиссии, отвечая на вопрос о том, может ли Трамп помочь добиться мира на Украине. Как заметил Келин, в Москве полагают, что как американский президент, так и его команда "имеют понимание о первопричинах конфликта, и это - самое важное".

По мнению дипломата, Трамп внимательно выслушал президента России Владимира Путина во время саммита на Аляске. "Президент Трамп делает собственный вывод, и, с нашей точки зрения, он понимает ситуацию намного лучше, чем его предшественники на этом посту, а американская сторона заинтересована в поиске решений", - сказал Келин.

"Если две великие державы достигают соглашения по определенным вопросам, важно извлечь из этого положительное, работать над этим, продолжать взаимодействие. Если у нас есть разногласия, это еще не означает конфронтацию. Мы не должны идти по пути конфронтации. Мы должны искать решение проблемы и работать над ее урегулированием", - сказал посол России.