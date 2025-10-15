В ГД предложили использовать на поездах датчики движения для борьбы с зацеперами

Также депутаты фракции "Новые люди" призвали проверить состояние существующих ограждений и барьеров, проанализировать конструктивные особенности эксплуатируемых поездов и "разработать рекомендации по модернизации конструкций, минимизирующих риск травматизма"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" направили обращение главе РЖД Олегу Белозерову, в котором предложили использовать датчики движения, специальные покрытия и защитные сетки для пресечения несанкционированного доступа на крыши поездов. Авторами обращения стали депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Олег Леонов, документ есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаем рассмотреть возможность реализации следующих мероприятий: <…> рассмотреть внедрение современных инженерно-технических решений, затрудняющих несанкционированный доступ на крыши подвижного состава (специальные покрытия, защитные сетки, датчики движения)", - указали парламентарии в обращении.

Также они предлагают проверить состояние существующих ограждений и барьеров, проанализировать конструктивные особенности эксплуатируемых поездов и "разработать рекомендации по модернизации конструкций, минимизирующих риск травматизма".

"Понимаем, что основной причиной происшествий является сознательное нарушение самими подростками-зацеперами норм безопасности, но считаем необходимым подчеркнуть, что ОАО "РЖД" обладает возможностями и обязанностью предпринять дополнительные превентивные меры, направленные на снижение числа жертв", - указали депутаты.