Посольство РФ в Кении выразило соболезнования в связи со смертью экс-премьера

Раилу Одингу назвали выдающимся кенийским и африканским государственным и политическим деятелем

НАЙРОБИ, 15 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Кении выразило соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Раилы Одинги. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

Назвав Одингу выдающимся кенийским и африканским государственным и политическим деятелем, в посольстве обратили внимание на то, что он посвятил свою жизнь "построению национального единства, демократии и эффективного управления страной". "Одинга - вдохновляющий пример бескорыстного служения нации", - подчеркивается в сообщении.

Одинга, проходивший лечение в индийском городе Кочи, умер от остановки сердца в возрасте 80 лет. Экс-премьер потерял сознание во время утренней прогулки по территории аюрведического центра и был доставлен в близлежащую больницу, где врачи констатировали его смерть.

Одинга являлся неизменным лидером оппозиционной партии "Оранжевое демократическое движение", основанной в 2005 году. Он безуспешно баллотировался на пост президента страны пять раз - в 1997, 2007, 2013, 2017 и 2022 годах. В период с 2008 по 2013 год занимал должность премьер-министра.

Как заявил президент Кении Уильям Руто, для Одинги будут организованы государственные похороны со всеми соответствующими почестями. В стране объявлен семидневный национальный траур, в течение которого государственные флаги приспущены на правительственных зданиях по всей стране, а также во всех представительствах за рубежом.