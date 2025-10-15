Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того

Государства договорились обмениваться информацией, координировать усилия в борьбе с угрозами мировой стабильности, включая террористические и пиратство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия завершила процедуру ратификации российско-тоголезского соглашения о военном сотрудничестве. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Договор был подписан с российской стороны в апреле, свою подпись под ним поставил министр обороны Андрей Белоусов. Соглашение, целью которого определено "развитие долгосрочного военного сотрудничества", заключено на неопределенный срок.

Россия и Того договорились обмениваться информацией, координировать усилия в борьбе с угрозами мировой стабильности, включая террористические и пиратство, обмениваться опытом, сотрудничать в вопросах комплектования ВС, вместе заниматься подготовкой личного состава войск и военных кадров.

В числе способов взаимодействия российской и тоголезской армий соглашение предполагает возможность совместных учений, консультаций, захода в порты военных кораблей и перелетов военной авиации. Для координации сотрудничества договором создается Совместная рабочая группа.

Соглашением Россия и Того также подчеркнули, что не станут действовать в ущерб друг другу. Страны также договорились бесплатно оказывать медпомощь принимаемым на своей территории силам другой стороны.

Как отмечали в кабмине, соглашение двух стран призвано, в частности, обеспечить "защиту граждан Российской Федерации, выполняющих задачи в рамках реализации данного" договора.