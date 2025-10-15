В России перестанут скрывать данные о местонахождении археологических памятников

Инициатором документа выступило Заксобрание Краснодарского края

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, снимающий запрет на публикацию сведений о местонахождении объектов археологического наследия. Документ направлен на предотвращение случайного повреждения памятников археологии при проведении хозяйственных работ.

Закон вносит изменения в федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ". Из законодательства исключаются нормы, ограничивающие распространение информации о местах расположения археологических памятников.

Инициатором документа выступило Заксобрание Краснодарского края. Как ранее пояснялось в материалах к законопроекту, отсутствие открытого доступа к такой информации зачастую приводит к тому, что лица, занимающиеся земляными или строительными работами, невольно наносят памятникам археологии ущерб, значительно превышающий вред от действий "черных копателей". Наличие публичной информации позволит заранее оценивать риски при приобретении земельных участков, где расположены археологические памятники.

Закон вступит в силу через 60 дней после его официального опубликования.