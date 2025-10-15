Реклама на ТАСС
Путин рассказал, что регулярно проводит встречи с премьером Мишустиным

Следующая встреча запланирована на ближайшие дни
17:40
обновлено 18:01
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что регулярно встречается с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Следующая встреча запланирована на ближайшие дни.

"У нас завтра или послезавтра с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] наша очередная регулярная встреча. Мы с председателем правительства встречаемся, это не освещается в СМИ, но мы работаем", - сказал глава государства на совещании с правительством.

Упомянув премьер-министра, Путин попросил его обратить внимание на ход северного завоза и на предложение губернатора Мурманской области об улучшении финансирования этого процесса.

Президент уточнил, что планирует увидеться с Мишустиным "послезавтра". "Пообсуждаем и ту тему, которую я обозначил, и некоторые другие, которые председатель правительства посчитает целесообразным поднять на нашей встрече", - сказал Путин. 

