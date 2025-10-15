Путин наградил президента Лаоса орденом Александра Невского

Президент РФ подписал соответствующий указ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского.

"За большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой наградить орденом Александра Невского Тхонглуна Сисулита - президента Лаосской Народно-Демократической Республики", - сказано в опубликованном указе.

Орден Александра Невского - единственная награда, которая существовала и в Российской империи, и в Советском Союзе, и вручается в современной России. Он стал третьим в Российской империи по времени учреждения. Задуманный Петром I для награждения за военные заслуги впоследствии орден стал использоваться и для поощрения гражданских лиц "в воздаяние трудов, для Отечества подъемлемых". Революция 1917 года упразднила этот орден вместе с прочими царскими наградами, однако в 1942 году, в трудное для страны военное время, орден Александра Невского был возрожден как военная награда СССР для командиров, проявивших мужество и тактическое мастерство в боях. После распада СССР орден сохранился в РФ как награда за особые личные заслуги перед Отечеством и символ преемственности отечественной истории.