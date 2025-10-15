Дмитриев на фоне фейков об уходе Уиткоффа заявил о продолжении диалога с ним

По мнению генерального директора РФПИ, подстрекатели войны используют прессу, чтобы подорвать мир

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя фейки об уходе спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, заявил о продолжении "важного диалога" с американским коллегой.

"Как я и пояснял, продолжим важный диалог со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом", - написал Дмитриев в Telegram-канале, комментируя публикацию о якобы уходе Уиткоффа.

По мнению Дмитриева, подстрекатели войны используют прессу, чтобы подорвать мир. "Фейки продолжают атаковать Стивена Уиткоффа - его успех, упорство и усилия по установлению мира. Именно так поступают подстрекатели войны: они используют прессу, чтобы саботировать мир. Но правда упряма, и миротворцы побеждают. Мир восторжествует", - написал Дмитриев в Х на английском языке, отвечая на публикацию Уиткоффа, в которой тот опроверг свой уход.

В ней спецпосланник американского президента опроверг приведенные в материале портала Middle East Eye утверждения о том, что вскоре покинет свой пост. Уиткофф заверил, что "как никогда ранее глубоко вовлечен в мирное урегулирование" и продолжает работать в администрации Трампа.

В упомянутой публикации со ссылкой на источники утверждается, что Уиткофф может в скором времени покинуть пост, поскольку хочет сосредоточиться на развитии своего бизнеса.