Путин одобрил идею взаимного открытия представительств МВД РФ и Таджикистана

Страны откроют друг у друга представительства своих силовых и миграционных ведомств для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных потоков
18:43
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрил возможное соглашение об открытии представительств МВД РФ и Таджикистана друг у друга.

Россия и Таджикистан откроют друг у друга представительства своих силовых и миграционных ведомств на территориях друг друга для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных потоков. Путин подписал распоряжение об одобрении соответствующего соглашения.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Республике Таджикистан", - говорится в опубликованном документе. 

