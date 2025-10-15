Путин одобрил идею взаимного открытия представительств МВД РФ и Таджикистана

Страны откроют друг у друга представительства своих силовых и миграционных ведомств для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных потоков

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрил возможное соглашение об открытии представительств МВД РФ и Таджикистана друг у друга.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Республике Таджикистан", - говорится в опубликованном документе.