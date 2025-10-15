Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения Лужкова

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин постановил провести праздничные мероприятия в честь 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова", - сказано в документе.

Согласно документу, правительство РФ должно за полгода утвердить организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также разработать и утвердить план его основных мероприятий. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 г. в Москве. Он занимал должность мэра столицы с 1992 по 2010 годы. В годы пребывания Лужкова на посту мэра в Москве началась реализация программы по сносу пятиэтажек, были восстановлены храм Христа Спасителя и Центральный выставочный зал "Манеж", открыт парк Победы на Поклонной горе, ликвидирован Черкизовский рынок, реконструирован МКАД.