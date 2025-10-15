Делегация РФ в Вене: ЕС и НАТО объявляют фейками все, что их не устраивает

ВЕНА, 16 октября. /ТАСС/. ЕС и НАТО называют фейками все, что их не устраивает и может создавать препятствия для распространения выгодных им нарративов. Такое заявление сделала руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на очередном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

"В ряде стратегических документов стран [Североатлантического] альянса под "дезинформацией" обозначается "информация, которая соответствует существующим прокремлевским нарративам, целям или деятельности". Одним словом, к ней отнесено все, что не устраивает НАТО и может потенциально создавать препятствия для распространения выгодных Западу нарративов, независимо от реального содержания правды", - сказала она.

Сам альянс при этом не имеет права назначать себя проводником истины, подчеркнула дипломат. НАТО имеет "длительную историю гибридных операций, многократно дискредитировал себя распространением лживой информации о собственном поведении либо о действиях других". "Мы видели эти хорошо известные признаки военного запугивания, скрытого вмешательства, поставок оружия и систем вооружений, экономического шантажа, дипломатического двуличия, манипуляций СМИ и открытой дезинформации в бывшей Югославии в 1999 году и в Ливии в 2011 году", - отметила Жданова.