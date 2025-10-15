Молния

Глава делегации РФ:Запад пытается вызвать кризис в СНГ, разжигая этносепаратизм

ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Запад пытается подорвать действующие власти в пространстве СНГ путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений. Такое заявление сделала руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на очередном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

"Не имея сил, как прежде, действовать напрямую, путем так называемых гуманитарных интервенций, западный блок пытается подорвать действующие власти на пространстве СНГ путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений. Радикал-национальная повестка идет рука об руку с прозападной, антироссийской и антикитайской повесткой", - сказала она.