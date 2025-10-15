Лавров и глава МИД Марокко обсудят в Москве положение дел на Ближнем Востоке

Министры также уделят внимание вопросам стабилизации ситуации в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в четверг в Москве переговоры с марокканским коллегой Насером Буритой. Стороны обсудят ситуацию на Ближнем востоке, где уже был запущен первый этап реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе.

Помимо перспектив ближневосточного урегулирования, министры уделят внимание вопросам стабилизации ситуации в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе, а также двустороннему треку отношений. "Российская сторона рассчитывает, что предстоящий визит Насера Буриты в Россию послужит дальнейшему укреплению многопланового партнерства с Марокко, будет способствовать активизации совместных усилий в интересах обеспечения прочного мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также в Сахаро-Сахеле", - отметили в дипведомстве, анонсируя предстоящую встречу.

С акцентом на Газу

Примечательно, что марокканский коллега среди первых министров арабоязычных стран, прибывающих в Москву для переговоров с Лавровым после 15 октября. В этот день готовился российско-арабский саммит, перенесенный по инициативе президента России Владимира Путина, чтобы, как уточнял российский лидер, не мешать процессу ближневосточного урегулирования. За это время Израиль и ХАМАС прекратили боевые действия и провели обмен заключенными и заложниками, однако некоторые сложные вопросы еще висят в воздухе и прослеживаются, по замечанию Лаврова, в "хрупких формулировках" плана Трампа по Газе. В частности, вопрос создания палестинского государства, к которому, по мнению российского министра, нужно приступать незамедлительно после выполнения первого этапа договоренностей. Вероятно, главы дипведомств уделят приоритетное внимание обмену мнениями по этому и другим сюжетам в процессе палестино-израильского урегулирования.

Кроме того, сторонам едва ли удастся упустить из виду повестку несостоявшегося российско-арабского саммита, который, по всем признакам, откладывать в долгий ящик не будут. Еще в начале недели Лавров заверил, что мероприятие состоится сразу, как определятся новые сроки. Итоговые же документы встречи на высшем уровне практически готовы.

Двусторонний трек

Помимо региональных и глобальных вопросов, министрам предстоит проработать насыщенную внутреннюю повестку. Последний раз обсудить двустороннее сотрудничество сторонам выдался шанс еще в сентябре, на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Министры охватили тогда целый ряд практических вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-марокканских отношений в политической, торгово-экономической и других областях.

Нынешний московский раунд переговоров обещает быть не менее насыщенным ведь марокканский министр посещает столицу и в качестве сопредседателя межправительственной смешанной российско-марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству для участия в ее очередном, восьмом заседании.