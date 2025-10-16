Эксперт Степанов: США кладут ответственность за эскалацию отношений с РФ на ЕС

Соединенные Штаты формируют промежуточные инстанции, которые берут ответственность на себя, считает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вашингтон создал механизм снятия с себя ответственности за применение своих же вооружений и, соответственно, за последующую эскалацию украинского конфликта, распределяя ее между европейскими странами. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"США формируют промежуточные инстанции, которые берут на себя ответственность за поступающее вооружение и его последующее распределение. С юридической точки зрения американские вооружения, передаваемые через эту программу, поступают в распоряжение стран-участниц инициативы, что формально снимает с Вашингтона прямую ответственность за их последующее применение", - отметил эксперт, комментируя недавнее заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о присоединении республики к инициативе по закупке американского оружия для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), выдвинутой президентом США Дональдом Трампом.

Программа PURL, запущенная 14 июля Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, предусматривает выкуп союзниками по НАТО вооружений для Украины из американских запасов. В настоящий момент в PURL принимают участие следующие страны: Нидерланды - $578 млн; совокупно Дания, Норвегия, Швеция - $495 млн; Германия - $500 млн; Канада - $500 млн. Степанов подчеркнул, что программа стала инструментом обеспечения постоянных поступлений средств в американский оборонно-промышленный комплекс из бюджетов европейских налогоплательщиков.