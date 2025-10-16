Реклама на ТАСС
Главы МИД России и Марокко проведут пресс-конференцию. Видеотрансляция

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Марокко Насер Бурита

Глава МИД России Сергей Лавров проведут пресс-конференцию с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и марокканцев, проживающих за рубежом, Королевства Марокко Нассером Буритой.

Лавров отметил, что Россия готова содействовать процессам урегулирования на Ближнем Востоке. 

Ранее стороны провели переговоры с министром иностранных дел Марокко Нассером Буритой в Москве.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на переговорах министров "будут предметно рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего поступательного развития двусторонних отношений. "Предполагается также обсудить представляющие взаимный интерес актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Сахаро-Сахельском регионе", - уточнила она. 

