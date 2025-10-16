Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Документ расширяет взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сфере, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Боливарианской Республикой Венесуэла. Документ размещен в думской электронной базе.

"Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года", - говорится в документе.

Договор расширяет взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сфере, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

В пояснительной записке указано, что в рамках договора страны также будут поддерживать регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, расширять действующие и создавать новые "механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес". Парламент Венесуэлы со своей стороны ратифицировал документ 30 сентября, а 7 октября президент Мадуро подписал декрет о вступлении договора в силу.