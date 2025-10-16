Посол РФ связал санкции США против NIS отказом Сербии от антироссийских санкций

Александр Боцан-Харченко отметил, что Белград и Москва продолжают сотрудничать

Редакция сайта ТАСС

Здание "Нефтяной индустрии Сербии" © DusanNN/ Shutterstock/ FOTODOM

БЕЛГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Американские рестрикции в отношении компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") стали ответом на отказ сербской стороны присоединиться к западным санкциям против Москвы. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью газете "Вечерне новости".

"Когда речь идет об американских санкциях в отношении NIS, вещи нужно называть своими именами - это также удар по Сербии, вероятно, потому, что вы не ввели санкции против России, и потому, что наши страны продолжают сотрудничать", - сказал он.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Рестрикции вступили в силу утром 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич после этого заявил, что не винит Россию в санкциях против NIS, и призвал Москву найти совместное решение данной проблемы. По итогам прошедшей 15 октября встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сербский президент отметил, что из-за мер США "Нефтяная индустрия Сербии" фактически оказалась и под рестрикциями ЕС.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).