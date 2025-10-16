Посол РФ назвал неполитическим вопрос продления газового контракта с Сербией

Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что он "лично убежден", что такое решение было принято "по коммерческим и техническим причинам"

БЕЛГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Вопрос продления контракта между Россией и Сербией на поставку газа не является политическим, Москва не использует его как инструмент давления на сербскую сторону. Такое мнение выразил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью газете "Вечерне новости".

"Мы считаем газовую сферу одной из важнейших в нашем многоплановом сотрудничестве с Сербией. <...> В России хорошо известно, что экономическое развитие Сербии существенно связано с газовой сферой, и президент [страны Александар] Вучич планирует продолжать это развитие ускоренными темпами. Мы хотим, чтобы поставки газа Сербии были стабильными и [осуществлялись] по самым доступным из возможных ценам. На данный момент согласовано, что они продлятся до Нового года", - отметил Боцан-Харченко.

Российский посол подчеркнул, что он "лично убежден", что такое решение было принято "по коммерческим и техническим причинам" и не имеет никакого отношения к политике. Он также сообщил, что газовый контракт не является средством давления на Белград, так как Москва не использует подобные инструменты в своей политике.

Сербский лидер ранее подчеркивал, что рассчитывает на заключение нового газового соглашения с Россией в срок до конца октября. По его словам, это "значительно укрепило бы" позиции Сербии и гарантировало бы определенную степень ее безопасности. Как заявила 11 октября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, соглашение будет продлено еще на два месяца, до конца 2025 года. По ее словам, Белград рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения.