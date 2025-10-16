Шадаев надеется, что до конца года крупных утечек личных данных в РФ не будет
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев надеется, что крупных утечек персональных данных в России до конца 2025 года не произойдет. Такое мнение он выразил в рамках конференции по кибербезопасности "Гарда: сохранить все. Безопасность информации".
Читайте также
Наталья Бехтерева: в схватке с кибермошенниками главное — научиться не бояться бояться
Шадаев в своем выступлении привел данные Роскомнадзора, согласно которым, по итогам 2024 года было зафиксировано порядка 135 утечек персональных данных, а на данный момент зафиксировано порядка 65 инцидентов. "Надеюсь, что до конца текущего года никаких глобальных утечек не произойдет. В целом если смотреть на статистику, она у нас неплохая. Расходы на кибербезопасность, несмотря на текущую экономическую ситуацию, растут, а количество утечек уменьшается", - отметил министр.
Также он напомнил, что готов второй пакет поправок по борьбе с кибермошенничеством и преступлениям, совершаемыми с применением цифровых технологий, где предусмотрена платформа согласий, в рамках которой все организации, которые собирают согласия, обязаны уведомлять граждан через "Госуслуги". "Она переформатирует всю систему работы с согласиями. Мы очень надеемся, что согласия будут даваться через цифровую форму", - добавил Шадаев.