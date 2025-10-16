Комитеты СФ 20 октября рассмотрят кандидатуры на должности прокуроров

Председатель комитета по госстроительству Совфеда Андрей Клишас отметил, что будет рассмотрена, в частности, кандидатура Екатерины Банниковой на должность прокурора Костромской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Председатель комитета по госстроительству Совфеда Андрей Клишас анонсировал рассмотрение комитетами палаты парламента по госстроительству и безопасности кандидатур на должности прокуроров ряда субъектов РФ 20 сентября.

"20 октября 2025 года на совместном заседании комитетов Совета Федерации планируется рассмотреть представленные президентом РФ В. В. Путиным для проведения консультаций кандидатуры: [Екатерины] Банниковой - для назначения на должность прокурора Костромской области; [Александра] Гулягина - для назначения на должность прокурора Астраханской области", - написал Клишас в Мax.

Также комитеты рассмотрят кандидатуры Сергея Дябкина - для назначения на должность прокурора Республики Саха (Якутия), Андрея Кулагина - для назначения на должность прокурора Тамбовской области, Владимира Мосина - для назначения на должность прокурора Брянской области, Максима Попова - для назначения на должность прокурора Калининградской области; Юрия Рываева - для назначения на должность прокурора Кировской области, Дмитрия Седых - для назначения на должность прокурора Еврейской автономной области.