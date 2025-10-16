Володин назвал депортацию россиян из Латвии проявлением геноцида

Председатель Госдумы добавил, что республика встала на путь нацистской Германии, преследуя инакомыслие

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Депортация властями Латвии россиян является проявлением геноцида. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.

"Это проявление геноцида. Холода наступают, они взяли стариков и выдворили из страны за их позицию", - подчеркнул председатель Госдумы.

Он отметил, что ответственных за решение о депортации россиян в итоге настигнет правосудие, как оно настигло тех, "кто в фашистской Германии убивал, уничтожал, занимался дискриминацией, геноцидом". "В итоге их ждала виселица. Вот такая же виселица ждет тех, кто принимал решения в отношении стариков, пенсионеров, наших соотечественников, высылая из Латвии", - констатировал Володин.

Путь нацистской Германии

"Латвия встает на путь нацистской Германии, преследует за инакомыслие, высылает престарелых, стариков. Это что такое? Это то же самое, что делал Гитлер. Но молчала Европа и домолчалась. Потом фашизм стучался в каждую из этих стран", - сказал Володин.

По его словам, политикам других государств "надо просыпаться" и понять, к чему такая политика может привести. "В истории Европы это уже было. И если бы только не советский солдат, не было бы никакой Европы", - добавил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что из Латвии высылают не только тех, кто не сдает экзамен на знание языка, но и нелояльных. "Там есть примеры, когда поэтесса, женщина, сдала экзамен по языку, но при этом выступала за запрет сноса памятников нашим воинам, погибшим в Латвии. Ее с мужем выслали. Вдумайтесь, что происходит", - резюмировал он.

