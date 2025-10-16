Песков: встречу Трампа и Зеленского можно будет оценить по ее итогам

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле "слышали некоторые анонсы" со стороны президента США и Владимира Зеленского

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Оценить встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского можно будет уже после того, как она состоится. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь трудно сказать, нужно сначала проанализировтаь ту информацию, которая поступит после этой встречи", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что в Кремле "слышали некоторые анонсы и со стороны Зеленского, и со стороны президента Трампа", а также обратили внимание на постоянно фигурирующую тему передачи Tomahawk.