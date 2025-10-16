Песков: передача Киеву Tomahawk станет новым уровнем эскалации

По словам пресс-секретаря президента РФ, позиция Москвы по этому вопросу хорошо известна в Вашингтоне

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины выйдет на новый виток эскалации, если США примут решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фигурирует все время тема Tomahawk. Оценка российской стороной - в лице [президента Владимира] Путина, [главы МИД Сергея] Лаврова, мы об этом неоднократно говорили - давалась много раз. Это будет очень существенный шаг в сторону качественно нового уровня эскалации. Наша позиция предельно ясна, и она хорошо известна и в Вашингтоне, и в Киеве", - сказал он.