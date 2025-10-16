Песков: Россия окажет необходимую помощь народу Палестины

Москва не является участницей мирных усилий и сделки, отметил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия окажет всю необходимую помощь народу Палестины, заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия с самого начала трагических событий прикладывала усилия для того, чтобы внести свой вклад в оказание гуманитарной помощи", - сказал представитель Кремля, отметив при этом, что Москва не является участницей мирных усилий и сделки. Поэтому, по его словам, вряд ли Россия как-то должна вкладываться в восстановление Газы. "Хотя [у России] традиционные отношения, исторические отношения с палестинцами, и, конечно, мы будем оставаться готовыми оказывать всю необходимую помощь", - заверил Песков.