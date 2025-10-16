Лавров: РФ готова содействовать урегулированию на Ближнем Востоке

Речь идет и о севере Африки, заявил министр иностранных дел России

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия готова вместе с другими заинтересованными государствами содействовать урегулированию проблем на Ближнем Востоке и на севере Африки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с марокканским коллегой Насером Буритой.

"Уделяем сегодняшним переговорам особое внимание, учитывая непростую ситуацию на международной арене, в том числе те неоднозначные события, которые происходят в вашем регионе на Ближнем Востоке, на севере Африки, и урегулированию проблем в этих частях мира Российская Федерация готова содействовать вместе с другими заинтересованными государствами", - отметил министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что для этого необходимо продолжение координации государств на международных площадках, прежде всего - в рамках ООН. "И, конечно же, это предполагает развитие сотрудничества в рамках России и ее взаимодействие с Лигой арабских государств. Безусловно, наши двусторонние внешнеполитические консультации играют особую роль, мы уделяем им пристальное внимание, и уверен, что сегодня мы с пользой для дела рассмотрим многие актуальные вопросы", - добавил он.

Лавров также отметил, что нынешний визит главы МИД Марокко в столицу России символизирует всеобъемлющий характер партнерства двух стран. Он пояснил, что в этот четверг состоится обсуждение внешнеполитической проблематики, а в пятницу Бурита проведет восьмое заседание российско-марокканской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой он является вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.