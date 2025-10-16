Песков: СВО будет продолжаться до достижения всех целей

Москва готова перевести процесс в русло дипломатии, если будет такая возможность, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения всех целей, но готова перевести процесс в русло дипломатии, если будет такая возможность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будет делаться все - в настоящий момент - для продолжения специальной военной операции вплоть до выполнения всех поставленных целей и задач. А если представится возможность перевести процесс в политико-дипломатическое русло, тогда это будет сделано", - сказал он.