РФ и Марокко приветствуют реализацию палестино-израильского урегулирования

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, стороны рассчитывают, что достигнутые договоренности будут строго выполняться

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия и Марокко приветствуют первый этап реализации урегулирования палестино-израильского конфликта и рассчитывают, что достигнутые договоренности будут строго выполняться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Марокко Насером Буритой.

"Приветствовали наметившиеся позитивные изменения в ситуации на земле, я имею в виду палестинские территории, сектор Газа прежде всего, выразили удовлетворение успешным началом реализации первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и об обмене удерживаемыми лицами - соглашения, которое было заключено при посредничестве США, Египта, Катара и Турции", - сказал глава российской дипломатии.

"Рассчитываем - это наше общее мнение, - что достигнутые договоренности будут строго выполняться, в том числе с учетом итогов прошедшего 13 октября в Шарм-эш-Шейхе саммита мира, и что на выполнении этих договоренностей дело не закончится и будут предприняты дальнейшие шаги, о которых в последнее время в том числе в Шарм-эш-Шейхе много говорилось", - добавил Лавров.

Ранее в армии Израиля сообщили, что все 20 заложников, освобожденных 13 октября из плена в секторе Газа, доставлены на израильскую территорию. 10 октября канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе