Лавров: перемирие в Газе должно быть устойчивым для начала восстановления анклава

Министр иностранных дел России отметил, что в противном случае все усилия по созданию условий для возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев не увенчаются успехом

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Перемирие в секторе Газа должно носить устойчивый характер, чтобы можно было приступить к восстановлению инфраструктуры анклава. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Марокко Насером Буритой.

"Перемирие в Газе, прекращение огня в Газе, должно, конечно же, носить устойчивый характер, чтобы позволить приступить к доставке гуманитарной помощи и затем к масштабным работам по восстановлению практически полностью разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры палестинского анклава, иначе все наши усилия по созданию условий для возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев не увенчаются успехом", - сказал глава МИД РФ.

"Это серьезнейшие вопросы. И здесь очень важно решать их таким образом, чтобы не подорвать перспективы полноценного выполнения решений ООН о создании Палестинского государства", - отметил министр.

Ранее в армии Израиля сообщили, что все 20 заложников, освобожденных 13 октября из плена в секторе Газа, доставлены на израильскую территорию. 10 октября канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.